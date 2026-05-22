Cesena Inter Primavera 2-1 sfuma il sogno Scudetto Il resoconto del match

Nel match tra le squadre Primavera di Cesena e Inter, i nerazzurri hanno perso 2-1. Dopo aver segnato il gol iniziale grazie a Kukulis, la squadra ospite ha subito il pareggio e poi è stata superata nel punteggio. La partita si è conclusa con la sconfitta per l'Inter, che ha visto sfumare così l’obiettivo di conquistare lo scudetto. La vittoria del Cesena ha portato alla fine del percorso nei playoff per la formazione interista.

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