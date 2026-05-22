Cesena Inter Primavera 2-1 sfuma il sogno Scudetto Il resoconto del match
Nel match tra le squadre Primavera di Cesena e Inter, i nerazzurri hanno perso 2-1. Dopo aver segnato il gol iniziale grazie a Kukulis, la squadra ospite ha subito il pareggio e poi è stata superata nel punteggio. La partita si è conclusa con la sconfitta per l'Inter, che ha visto sfumare così l’obiettivo di conquistare lo scudetto. La vittoria del Cesena ha portato alla fine del percorso nei playoff per la formazione interista.
di Alberto Petrosilli Ai nerazzurri non basta il vantaggio iniziale di Kukulis: la squadra di Carbone saluta i playoff. Il Cesena rimonta e si impone 2-1. Si chiude ai quarti di finale il cammino dell’ Inter Primavera nella corsa allo Scudetto. La formazione allenata da Carbone cade per 2-1 contro il Cesena e vede terminare la propria stagione dopo una gara combattuta e ricca di emozioni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter A partire meglio erano stati proprio i nerazzurri, capaci di sbloccare il match al 24’ grazie a Kukulis, bravo a firmare l’1-0 con un colpo di testa preciso sugli sviluppi della punizione battuta da sinistra da El Mahboubi. 🔗 Leggi su Internews24.com
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