Inter Primavera Benfica 2-3 | epilogo amaro per i giovani nerazzurri in Youth League Il resoconto del match

L'Inter Primavera è stata sconfitta 2-3 dal Benfica nei quarti di finale della Youth League. I giovani nerazzurri, guidati da Carbone, sono stati eliminati dopo una partita combattuta, che si è conclusa con il risultato finale di tre gol per il club portoghese. La sfida si è svolta con intensità e ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto appassionato.

di Alberto Petrosilli Inter Primavera Benfica 2-3: i ragazzi guidati da Carbone vengono eliminati nei quarti di finale di Youth League. Si infrange ai quarti di finale il sogno europeo dell’ Inter Primavera, che al KONAMI Youth Development Centre cade per 2-3 contro i pari età del Benfica. Per il secondo anno consecutivo, i nerazzurri devono rimandare l’appuntamento con le Final Four di Nyon, nonostante una prova di grande cuore che riflette lo spirito battagliero instillato dal club sotto la gestione Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Primavera Benfica 2-3, addio Youth League: il resoconto del match. La sfida si è accesa al 26? con il vantaggio ospite firmato da Coletta, seguito dal raddoppio di Freitas al 58?. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Primavera Benfica 2-3: epilogo amaro per i giovani nerazzurri in Youth League. Il resoconto del match Articoli correlati Inter Primavera, rimonta “pazza” a Cagliari: Mancuso salva i nerazzurri: il resoconto del matchCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Inter Primavera Cremonese 2-1: i nerazzurri di Carbone tornano alla vittoria. Il resoconto del matchdi alberto alberto petrosilliInter Primavera Cremonese 2-1: i ragazzi di Benito Carbone ritrovano una vittoria fondamentale. Contenuti e approfondimenti su Inter Primavera Benfica Temi più discussi: Youth League, domani il quarto di finale tra Inter e Benfica: ecco dove vedere la partita; Inter-Benfica di Youth League: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter-Benfica (Youth League): orario della partita e dove vederla in TV; Youth League, quarti di finale: la designazione arbitrale di Inter-Benfica. Diretta Inter Primavera Benfica, risultato finale 2-3: i nerazzurri lottano e recuperano, ma sono eliminati dalla Youth League.Diretta Inter Primavera Benfica, risultato finale 2-3: niente Final Four di Youth League per i giovani nerazzurri, che vengono eliminati ai quarti. ilsussidiario.net LIVE - Youth League - Il Benfica gela l'Inter e va alle Final Four: finisce 2-3 al Konami CentreL'Inter Primavera sfiora la rimonta contro il Benfica ma non basta: i quarti di finale finiscono 2-3 per i lusitani. In avvio l'Inter non ha sfigurato, prima del gol di Coletta al 26'. Mosconi ha avut ... msn.com FORMAZIONE UFFICIALE INTER PRIMAVERA PER I QUARTI DI FINALE DI YOUTH LEAGUE CONTRO IL BENFICA. FORZA RAGAZZI! : Fabio Alampi - facebook.com facebook [ #Primavera] Raddoppio del Benfica Si va 0-2 #UYL x.com