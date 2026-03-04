Parma Inter Primavera 0-0 i ragazzi di Carbone non sanno più vincere | il resoconto del match

Nel match tra Parma e Inter Primavera, terminato con un pareggio a zero, i nerazzurri non riescono a conquistare la vittoria. È il secondo risultato utile di fila e la sesta partita senza successi per la squadra di Carbone. La partita si è conclusa senza reti, segnando un momento difficile per la formazione.

Inter News 24 Parma Inter Primavera, i nerazzurri trovano il secondo pareggio consecutivo e non vincono da ben sei partite. Il momento difficile dell'Inter Primavera prosegue anche nella ventottesima giornata di campionato. La sfida del settore giovanile contro il Parma si è chiusa a reti bianche, lasciando l'amaro in bocca alla formazione nerazzurra. Nonostante una ripresa giocata per lunghi tratti in undici contro dieci, la squadra guidata da Carbone non è riuscita a scardinare il muro emiliano, confermando una crisi di risultati che dura ormai da diverse settimane. La svolta del match sembrava arrivata al 54?, quando il Parma è rimasto in inferiorità numerica: « Rimasti in inferiorità numerica nella ripresa, per l'espulsione al 54? di Conde (doppia ammonizione), gli emiliani sono riusciti a strappare un pareggio prezioso ».