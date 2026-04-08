Nella giornata di oggi si sono registrate tensioni all’interno di Fratelli d’Italia a Portici, con il commissario del partito che ha assunto un ruolo di rilievo. Contestualmente, si segnala la possibile candidatura di un esponente del centrosinistra, in un quadro di confronto tra le forze politiche locali. La situazione si sviluppa in un momento di discussioni interne e di attenzione sul futuro delle alleanze nel territorio.

Tempo di lettura: 5 minuti Redazione politica Ore di grande tensione all’interno di Fratelli d’Italia a Portici. La città vesuviana è in piena campagna elettorale, con tre candidati a sindaco già in campo: Claudio Teodonno, sostenuto da Pd e civiche; Fernando Farroni, con una coalizione che vede Casa Riformista, M5s e altre liste civiche e di partito; Giovanni Ciaramella, candidato del centrodestra sostenuto da Lega e Forza Italia. Unico partito incredibilmente ancora senza una collocazione è Fratelli d’Italia, forza politica di maggioranza relativa a livello nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sangiuliano commissario di FdI a Portici. Lippolis verso la candidatura con il centrosinistra

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