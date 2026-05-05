Melito Dominique Pellecchia apre la campagna elettorale | Non vogliamo i voti della camorra

A Melito si è svolto un grande raduno per l’avvio ufficiale della campagna elettorale della candidata sindaca del campo largo. La candidata ha preso la parola davanti a una folla numerosa, sottolineando con fermezza che non desidera ottenere voti provenienti dalla criminalità organizzata. L’evento ha visto una partecipazione significativa di cittadini e sostenitori, con la candidata che ha ringraziato chi ha assistito all’appuntamento.

Bagno di folla a Melito per l’apertura di campagna elettorale di Dominique Pellecchia, la candidata sindaca del campo largo. Presentata la coalizione ed il progetto per il cambio di passo della cittadina dell’area nord di Napoli che esce dal commissariamento. Presenti diversi esponenti politici per sostenere la candidatura di Pellecchia. VIDEO: L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Melito, Dominique Pellecchia apre la campagna elettorale: “Non vogliamo i voti della camorra” Notizie correlate Leggi anche: Melito, Pellecchia apre la campagna elettorale: inaugurato il comitato in via Michelangelo Guardiagrele, il candidato sindaco Della Pelle apre la campagna elettoraleÈ partita da Piazza Santa Maria Maggiore la campagna elettorale della lista Grande Guardiagrele – Della Pelle Sindaco, in vista delle elezioni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni Comunali Melito di Napoli 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Melito al voto, 15 liste per tre coalizioni: tutti i candidati al Consiglio comunale; Comunali a Melito, liste e candidati; Melito al voto: ufficializzate liste, candidati e ordine sulla scheda. Sono 309 gli aspiranti consiglieri comunali. Nasce a Melito di Napoli il circolo PER: sostegno a Dominique Pellecchia sindaco 2026Nasce a Melito di Napoli il circolo di PER – Per le Persone e la Comunità, rete politica nata dall’esperienza dell’associazionismo e del terzo settore, impegnata nel mettere al centro la persona e ... ilmattino.it Melito, «Un vivaio per le idee»: il debutto di Dominique«Decide Melito». Lo slogan campeggia in via Michelangelo all’inaugurazione del comitato elettorale di Dominique Pellecchia. Ed è da qui che la politica torna in scena. Occupata per tre anni da ... ilmattino.it Stasera, di ritorno da Roma, sono stata all’apertura della campagna elettorale della sindaca Dominique Pellecchia per la città di Melito, per fare un grande in bocca al lupo ai nostri candidati della lista Movimento 5 Stelle. A Melito si respirava un venticello di pr - facebook.com facebook