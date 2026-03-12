Enrica Bonaccorti, conduttrice e scrittrice italiana, è morta il 12 marzo all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Nel 2020 aveva rivelato di soffrire di prosopagnosia, un raro disturbo neurologico che rende difficile riconoscere i volti delle persone. La stessa conduttrice aveva parlato pubblicamente della sua condizione, condividendo la sua esperienza con questo deficit.

Enrica Bonaccorti è morta oggi, 12 marzo, all’età di 76 anni per il tumore al pancreas. Ma forse non tutti ricordano che nel 2020 la conduttrice e scrittrice aveva dichiarato di avere un’altra malattia: la prosopagnosia. Bonaccorti ha sempre rivendicato con orgoglio la scarsa attitudine alla mondanità e alle frequentazioni dei salotti. “Anche perché non riconosco le persone: condivido con Brad Pitt la prosopagnosia (un disturbo neurologico che compromette la capacità di riconoscere i volti delle persone, ndr). A un evento Fininvest chiacchieravo con un signore. Chiedo: di cosa ti occupi adesso? Lui mi fa pat pat sulla spalla: faccio sempre il presidente della Fininvest. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enrica Bonaccorti era malata di prosopagnosia come Brad Pitt: ecco cos’è il raro deficit neurologico

