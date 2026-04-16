Incendio a Castel Volturno vicino al centro commerciale Giolì distrutto deposito di barche
Nella notte, un incendio ha interessato un deposito di barche situato vicino al centro commerciale Giolì a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che lavorano da diverse ore per domare le fiamme. Il deposito è stato completamente distrutto dall’incendio, che ha provocato danni ingenti alla struttura. Non si segnalano al momento altre persone coinvolte o ferite.
Un vasto incendio ha distrutto nella notte un deposito di barche a Castel Volturno (Caserta); sul posto i Vigili del Fuoco, operazioni di spegnimento in corso da ore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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