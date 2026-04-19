Incendio Speed Service di Beinasco cosa è andato distrutto | le immagini riprese dall’elicottero dei vigili

Un incendio ha interessato un centro di assistenza a Beinasco, provocando danni a diverse strutture. Sul posto sono intervenute sette squadre di vigili del fuoco, che hanno operato per spegnere le fiamme. Le immagini riprese dall’elicottero dei vigili mostrano l’entità del rogo e le aree coinvolte. La ricostruzione dei danni è ancora in corso, mentre le autorità stanno accertando le cause dell’incendio.

Sono andate avanti per tutto il pomeriggio le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato a Beinasco, alle porte di Torino. Sette squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere il rogo scoppiato all’interno del capannone della Speed Service, un’azienda di trasporti. Una settantina di famiglie sono state evacuate dalla zona in via precauzionale. Evacuate tre palazzine a Beinasco per l’incendio Distrutti sei camion della Speed Service di Beinasco I tecnici Arpa Piemonte sul luogo dell’incendio Evacuate tre palazzine a Beinasco per l’incendio L’ipotesi di evacuare anche una Rsa che si trova poco lontano dal luogo dell’incendio è stata per il momento accantonata.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio Speed Service di Beinasco, cosa è andato distrutto: le immagini riprese dall’elicottero dei vigili Notizie correlate Leggi anche: Incendio a Beinasco, distrutto il capannone della Speed Service: evacuate le palazzine nei dintorni Maxi incendio in un capannone a Beinasco (Torino), il sindaco: “Chiudete le finestre”. Il video dall’elicottero dei vigili del fuocoÈ sotto controllo l’incendio che ha interessato un edificio industriale nella giornata odierna a Beinasco, nel Torinese. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio azienda Beinasco - 19 aprile 2026; Dipendenti dell'Hotel Bulgari di Roma intossicati dal cloro in piscina, in 10 in ospedale dopo le esalazioni; Famiglia nel bosco, tre ore di test psicologici per i bimbi e Cantelmi attacca: Sistema contro Catherine. Incendio Speed Service di Beinasco, cosa è andato distrutto: le immagini riprese dall’elicottero dei vigiliSono andate avanti per tutto il pomeriggio le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato a Beinasco, alle porte di Torino. Sette squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere il ... virgilio.it Incendio a Beinasco, distrutto il capannone della Speed Service: evacuate le palazzine nei dintorniUn vasto incendio è divampato all’interno della Speed Service di Beinasco, la colonna di fumo ben visibile anche da Torino. Vigili in azione ... virgilio.it Le immagini girate dai vigili del fuoco testimoniano la portata dell'incendio che questa mattina ha devastato la Speed Service, ditta di import export di Beinasco. La colonna di fumo nera, tipica degli incendi di materiale plastico, si è levata nei cieli torinesi in ma facebook Maxi incendio a Beinasco: in fiamme la Speed Service in via Frejus x.com