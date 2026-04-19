Incendio Speed Service di Beinasco cosa è andato distrutto | le immagini riprese dall’elicottero dei vigili

Da virgilio.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha interessato un centro di assistenza a Beinasco, provocando danni a diverse strutture. Sul posto sono intervenute sette squadre di vigili del fuoco, che hanno operato per spegnere le fiamme. Le immagini riprese dall’elicottero dei vigili mostrano l’entità del rogo e le aree coinvolte. La ricostruzione dei danni è ancora in corso, mentre le autorità stanno accertando le cause dell’incendio.

Sono andate avanti per tutto il pomeriggio le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato a Beinasco, alle porte di Torino. Sette squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere il rogo scoppiato all’interno del capannone della Speed Service, un’azienda di trasporti. Una settantina di famiglie sono state evacuate dalla zona in via precauzionale. Evacuate tre palazzine a Beinasco per l’incendio Distrutti sei camion della Speed Service di Beinasco I tecnici Arpa Piemonte sul luogo dell’incendio Evacuate tre palazzine a Beinasco per l’incendio L’ipotesi di evacuare anche una Rsa che si trova poco lontano dal luogo dell’incendio è stata per il momento accantonata.🔗 Leggi su Virgilio.it

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