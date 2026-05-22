Centinaia di video pedopornografici con bambini piccoli vittime di abusi sessuali

La polizia postale ha scoperto centinaia di video pedopornografici che mostrano bambini molto piccoli vittime di abusi sessuali. Tra le persone coinvolte ci sono un pensionato, un operaio e un insegnante di danza. Sono stati arrestati due uomini, un veneziano di 60 anni e un vicentino di 49 anni, mentre un terzo, residente in provincia di Brescia, è attualmente sotto indagine per aver scambiato contenuti collegati allo sfruttamento sessuale di minori. La rete è sotto controllo e gli accertamenti sono in corso.

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