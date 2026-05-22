Centinaia di video pedopornografici con bambini piccoli vittime di abusi sessuali

Da veneziatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia postale ha scoperto centinaia di video pedopornografici che mostrano bambini molto piccoli vittime di abusi sessuali. Tra le persone coinvolte ci sono un pensionato, un operaio e un insegnante di danza. Sono stati arrestati due uomini, un veneziano di 60 anni e un vicentino di 49 anni, mentre un terzo, residente in provincia di Brescia, è attualmente sotto indagine per aver scambiato contenuti collegati allo sfruttamento sessuale di minori. La rete è sotto controllo e gli accertamenti sono in corso.

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Un pensionato, un operaio e un insegnante di danza sono finiti nei controlli in rete della polizia postale che ha arrestato i primi due, un veneziano sessantaseienne e un vicentino 49enne, oltre a indagare un bresciano per scambio di contenuti legato allo sfruttamento sessuale minorile. La. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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