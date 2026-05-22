Centinaia di video pedopornografici con bambini piccoli vittime di abusi sessuali
La polizia postale ha scoperto centinaia di video pedopornografici che mostrano bambini molto piccoli vittime di abusi sessuali. Tra le persone coinvolte ci sono un pensionato, un operaio e un insegnante di danza. Sono stati arrestati due uomini, un veneziano di 60 anni e un vicentino di 49 anni, mentre un terzo, residente in provincia di Brescia, è attualmente sotto indagine per aver scambiato contenuti collegati allo sfruttamento sessuale di minori. La rete è sotto controllo e gli accertamenti sono in corso.
Un pensionato, un operaio e un insegnante di danza sono finiti nei controlli in rete della polizia postale che ha arrestato i primi due, un veneziano sessantaseienne e un vicentino 49enne, oltre a indagare un bresciano per scambio di contenuti legato allo sfruttamento sessuale minorile. La. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
BABY-SITTER PEDOFILO: NEL CELLULARE CENTINAIA DI VIDEO DI ABUSI SU BAMBINI PICCOLI | 14/01/2026
Sullo stesso argomento
In casa un archivio dell’orrore con video e foto di bambini vittime di abusi ai limiti di torturaAveva in casa un archivio digitale con oltre 500mila file, tra video e foto, a carattere pedopornografico.
Leggi anche: La chiesa cattolica che risarcisce 57 vittime di abusi sessuali con 1,6 milioni di euro
Attenti alle notizie false che sfruttano la santità di Carlo Acutis Un video manipolato che sta circolando in rete attribuisce a Carlo Acutis una predizione apocalittica. Il titolo del filmato, pubblicato su un canale YouTube che si dichiara religioso, recita: Carlo Acuti facebook
Maschere di vita di Michael Jackson per Thriller (1983) e Ghosts (1996) reddit