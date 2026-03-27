La chiesa cattolica portoghese ha annunciato il pagamento di 1,6 milioni di euro per risarcire 57 vittime di abusi sessuali commessi da membri del clero. Tre anni fa, una commissione indipendente ha condotto un'inchiesta sui casi di abusi sessuali su minori all’interno della stessa chiesa nel paese, presentando i risultati di questa indagine.

È quella portoghese. Risarcimenti compresi tra 9 e 45mila euro per ciascuna vittima Tre anni fa la chiesa cattolica portoghese ha presentato i risultati di un'inchiesta condotta da una commissione indipendente sugli abusi sessuali subiti da minori e commessi da rappresentanti del clero in Portogallo. Numeri spaventosi: la commissione ha raccolto 512 testimonianze e ha individuato 4.815 casi accertati di abusi sessuali su minori compiuti in 72 anni, fra il 1950 e il 2022. Oggi la chiesa portoghese pagherà 1,6 milioni di euro come risarcimento a 57 di quelle vittime. In totale sono state presentate 95 richieste di risarcimento, delle quali 78 sono state giudicate ammissibili, altre respinte e altre ancora in fase di analisi. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La chiesa cattolica che risarcisce 57 vittime di abusi sessuali con 1,6 milioni di euro

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