In una abitazione sono stati trovati più di 500.000 file digitali contenenti materiale pedopornografico, tra video e foto. L’indagine ha portato al sequestro di un archivio che documenta abusi su minori, con contenuti che arrivano ai limiti della tortura. La scoperta si è verificata durante una perquisizione eseguita presso l’abitazione di un individuo. Le autorità stanno analizzando il materiale e proseguono le indagini per identificare le vittime e individuare eventuali complici.

Aveva in casa un archivio digitale con oltre 500mila file, tra video e foto, a carattere pedopornografico. Immagini di bambini e bambine, anche sotto i 5 anni di età, ai limiti della tortura. Per questo i finanzieri del comando provinciale della guardia di Finanza di Ancona hanno arrestato un uomo di 35 anni che vive da solo in provincia di Ancona. E’ accusato di detenzione di materiale pedopornografico con una doppia aggravante: la quantità enorme di file e l’uso di strumenti informatici per nascondere chi era e da dove si collegava a internet. Una persona molto specializzata a livello informatico. L’indagine è partita alcuni mesi fa ed è stata condotta dal Gico, il gruppo investigazione criminalità organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In casa un archivio dell’orrore con video e foto di bambini vittime di abusi ai limiti di tortura

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