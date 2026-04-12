Tragico schianto | centauro perde la vita dopo un impatto contro le auto in sosta

Una tragedia si è verificata questa notte a Solopaca, in via Roma, dove un centauro di 35 anni ha perso la vita a seguito di un incidente. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcune auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Dramma questa notte a Solopaca a via Roma dove un centauro 35enne della Valle Telesina per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo impattando contro alcune auto in sosta e per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata sequestrata per consentire l’esame autoptico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno avviato le indagini e il personale del 118. Lavoro in nero, a Forio controlli a tappeto dei Carabinieri: sanzionati. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragico schianto: centauro perde la vita dopo un impatto contro le auto in sosta Tragico impatto. Centauro di 53 anni muore contro autoUn motociclista di 53 anni di Sorisole ha perso la vita nell’incidente accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Ponteranica, all’altezza del locale... Leggi anche: Schianto mortale a Monfalcone: centauro perde la vita in un frontale