Tragico schianto | centauro perde la vita dopo un impatto contro le auto in sosta
Una tragedia si è verificata questa notte a Solopaca, in via Roma, dove un centauro di 35 anni ha perso la vita a seguito di un incidente. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcune auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Dramma questa notte a Solopaca a via Roma dove un centauro 35enne della Valle Telesina per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo impattando contro alcune auto in sosta e per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata sequestrata per consentire l’esame autoptico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno avviato le indagini e il personale del 118. Lavoro in nero, a Forio controlli a tappeto dei Carabinieri: sanzionati. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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