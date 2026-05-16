Centauro perde la vita dopo la drammatica carambola contro due vetture
Un motociclista di 61 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì. L'uomo, residente in una località vicino a Morciano di Romagna, è rimasto coinvolto in una collisione che ha coinvolto anche due vetture. L’incidente si è verificato lungo una strada provinciale, dove il motociclista ha avuto uno scontro violento con due veicoli, con conseguenze fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.
Non ce l'ha fatta il motociclista 61enne di Morciano di Romagna che, nel pomeriggio di venerdì, è rimasto coinvolto in una paurosa carambola con due vetture. L'uomo, trasportato d'urgenza in eliambulanza al “Bufalini” di Cesena, è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate. L'incidente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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