Centauro perde la vita dopo la drammatica carambola contro due vetture

Un motociclista di 61 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì. L'uomo, residente in una località vicino a Morciano di Romagna, è rimasto coinvolto in una collisione che ha coinvolto anche due vetture. L’incidente si è verificato lungo una strada provinciale, dove il motociclista ha avuto uno scontro violento con due veicoli, con conseguenze fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

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