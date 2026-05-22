Venerdì pomeriggio, in via Abbazia a Morciano, un motociclista di 61 anni ha perso la vita a seguito di un incidente. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, ma non ce l’ha fatta. La salma rimane sotto sequestro e si attende l’esito dell’autopsia, che dovrà fornire chiarimenti sulle cause della morte e sui dettagli dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi sul luogo dell’incidente.

Sarà l’autopsia a provare a chiarire cosa sia successo negli ultimi istanti di vita di Luca Giovannini, il motociclista di 61 anni morto dopo il drammatico incidente avvenuto venerdì pomeriggio in via Abbazia a Morciano. La Procura di Rimini ha disposto l’esame sul corpo dell’uomo per fare piena luce sulle cause della morte e ricostruire con precisione una dinamica che presenta ancora diversi punti da approfondire. Tra gli aspetti al centro degli accertamenti ci sarebbe anche l’eventuale ipotesi di un malore che potrebbe avere colpito il 61enne poco prima dell’impatto. La tragedia si è consumata intorno alle 17.30 lungo via Abbazia, all’altezza del punto vendita Tigotà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centauro morto, si farà l’autopsia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bimbo di sei mesi morto in culla, fissata l'autopsia disposta dalla Procura: si farà lunedìANCONA - Dovranno attendere ancora i genitori del bimbo di sei mesi morto in culla, domenica scorsa, a Jesi, prima di poter fissare il funerale.

Si accascia durante un giro in bici a Firenze: morto 17enne studente catanese, disposta l’autopsiaUno studente di 17 anni, Gerlando Falzone, originario di Adrano, in provincia di Catania, ha perso la vita mentre era in gita scolastica a Firenze.

Centauro morto, si farà l’autopsiaSchianto a Morciano: la Procura ha disposto l’esame sul corpo del 61enne per fare luce sulle cause del decesso ... ilrestodelcarlino.it

Si schianta contro un muro con la moto, morto centauro 66enneUn motociclista di 66 anni ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Varzo, nel Vco. La vittima è Rinaldo Dell’Ava, ex dipendente delle ferrovie e volto conosciuto della zona. L’incident ... laprovinciadibiella.it