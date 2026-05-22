Celta Vigo-Siviglia sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Balaidos spingerà i suoi beniamini

Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si giocherà la partita tra Celta Vigo e Siviglia allo stadio Balaidos. Il Celta Vigo conclude la stagione in casa, con l'obiettivo di mantenere il sesto posto in classifica e difendersi dall'attacco del Getafe. Il Siviglia, invece, ha già raggiunto la salvezza nel finale di campionato. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per questa sfida di fine stagione.

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