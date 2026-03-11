Celta Vigo-Lione Europa League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a Balaidos?

Il 12 marzo 2026 alle 21:00 si sfidano il Celta Vigo e il Lione in un match di Europa League. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici. La partita si svolge a Balaidos, stadio di casa del Celta Vigo, dove entrambe le squadre cercano di segnare. Si aspetta un incontro intenso e competitivo tra le due formazioni.

Il Celta Vigo e le notti europee: un feeling che a Balaidos nessuno vorrebbe spezzare ma che sarà molto difficile prolungare oltre gli ottavi di finale. I galiziani, infatti, hanno pescato il peggiore cliente possibile: sfida al Lione, primo in classifica nella fase campionato e voglioso di affermare la propria candidatura come possibile vincitore della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Celta Vigo-Lione (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe a Balaidos?