Celta Vigo-Levante martedì 12 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Gara da OVER a Balaidos?

Martedì 12 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Celta Vigo e Levante allo stadio Balaidos. Il Celta Vigo, attualmente sesto in classifica, punta a mantenere la posizione e potrebbe qualificarsi nuovamente per l’Europa League. La gara potrebbe risultare ad alto punteggio, con alcuni pronostici che indicano un possibile over. Le formazioni e le quote sono già disponibili per chi vuole seguire da vicino l’incontro.

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