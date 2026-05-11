Celta Vigo-Levante martedì 12 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Gara da OVER a Balaidos?

Da infobetting.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Celta Vigo e Levante allo stadio Balaidos. Il Celta Vigo, attualmente sesto in classifica, punta a mantenere la posizione e potrebbe qualificarsi nuovamente per l’Europa League. La gara potrebbe risultare ad alto punteggio, con alcuni pronostici che indicano un possibile over. Le formazioni e le quote sono già disponibili per chi vuole seguire da vicino l’incontro.

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Il Celta Vigo si sta consolidando come una delle più belle realtà degli ultimi di calcio spagnolo: i galiziani sono sesti in classifica e sembrano avviati verso un’altra partecipazione all’Europa League, come quest’anno. Nel turno infrasettimanale di martedì affronteranno il Levante, che continua a credere nella folle impresa della salvezza: i Granotas hanno alimentato la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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