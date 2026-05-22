Gubbio si posiziona come il Comune che ha ricevuto il contributo regionale più alto nella prima distribuzione di fondi destinati ai festeggiamenti per l’ottavo centenario della morte di San Francesco. La città ha presentato domanda e ottenuto il finanziamento più consistente tra quelli assegnati, contribuendo così alla pianificazione delle celebrazioni. La ripartizione delle risorse mostra un impegno regionale nel sostenere gli eventi in occasione di questa ricorrenza religiosa e culturale.

È il Comune che ha ottenuto il finanziamento più consistente nella prima assegnazione delle risorse regionali dedicate all’ottavo centenario della morte di San Francesco. Un risultato che porta alla città dei Ceri 99mila euro e ne rafforza il ruolo all’interno del percorso francescano promosso dalla Regione Umbria. Il contributo sosterrà " Francesco a Gubbio ", il programma nato nel 2025 e destinato a proseguire oltre il 2026 attraverso il Comitato permanente costruito da Comune, Diocesi e Famiglia francescana. L’annuncio è arrivato a Palazzo Pretorio, durante l’incontro con la stampa alla presenza del sindaco Vittorio Fiorucci, dell’assessore Paola Salciarini, del vescovo Luciano Paolucci Bedini e di padre Marco Bellachioma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Celebrazioni francescane. Gubbio in prima fila nei finanziamenti regionali

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