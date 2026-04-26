Celebrazioni francescane | La città è stata tradita

In vista dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha sollevato dubbi sulla presenza di valori come la condivisione e la partecipazione collettiva nelle celebrazioni in programma. La questione è stata sollevata prima della presentazione del calendario degli eventi culturali, turistici e sportivi dedicati all’anniversario. La città di Assisi si prepara quindi a una ricorrenza che potrebbe riflettere aspetti diversi rispetto alle tradizionali celebrazioni.

ASSISI – Ottavo Centenario della morte di San Francesco, che fine ha fatto la condivisione e la coralità? Se lo chiede il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, alla vigilia della presentazione del calendario degli eventi culturali, turistici e sportivi per l’anniversario. "Il 18 marzo 2025 – dicono Serena Morosi e Daniele Martellini, consiglieri di FdI – l’amministrazione istituì le Commissioni tematiche nelle quali si sarebbe dovuto articolare il Comitato Comunale per l’VIII Centenario francescano per organizzare le Celebrazioni. Fu un appello alla città, a cui risposero decine e decine di professionisti, esponenti dell’associazionismo, intellettuali e cittadini, che con grande generosità e spirito di servizio diedero la loro disponibilità, a titolo gratuito, per lavorare al bene di Assisi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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