Celebrazioni francescane la conferenza di Franco Cardini

Il 27 aprile 2026 ad Arezzo si è tenuta una conferenza dedicata alle celebrazioni francescane, in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’evento è stato moderato da Franco Cardini. La conferenza ha rappresentato uno degli appuntamenti principali nel programma di eventi commemorativi. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti storici e culturali legati alla figura del santo e alle celebrazioni in corso.

Arezzo, 27 aprile 2026 – . Altro appuntamento di particolare rilevanza nel calendario delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Un altro momento centrale, dato dalla presenza a Sansepolcro del professor Franco Cardini, che alle ore 17 di mercoledì 29 aprile, nella storica chiesa dedicata al serafico, tratterà l’argomento dal titolo “Gesù e Francesco: il Sepolcro e la Resurrezione”. A introdurre la conferenza sarà la dottoressa Maria Gloria Roselli. Una figura di eccezione, quindi, quella individuata dal locale “Comitato Francesco 800”: il professor Franco Cardini, più volte presente anche sulle reti televisive nazionali, è un apprezzato medievista e saggista, nonché docente all’Università di Firenze, la sua città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celebrazioni francescane, la conferenza di Franco Cardini Notizie correlate San Francesco, a Sansepolcro conferenza di Franco CardiniArezzo, 25 aprile 2026 – Un altro appuntamento di particolare rilevanza nel calendario delle celebrazioni per gli 80 anni dalla morte di San... Celebrazioni francescane: "La città è stata tradita"ASSISI – Ottavo Centenario della morte di San Francesco, che fine ha fatto la condivisione e la coralità? Se lo chiede il gruppo consiliare di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Bevagna in festa La Primavera medievale; Dedicata all'ottocentenario di San Francesco la Primavera medievale a Bevagna. Celebrazioni francescane, la conferenza di Franco CardiniSansepolcro: appuntamento alle ore 17 di mercoledì 29 aprile, nella storica chiesa dedicata al serafico, incontro dal titolo Gesù e Francesco: il Sepolcro e la Resurrezione ... lanazione.it Vi svelo la Beata Beatrice d’Este. Lectio magistralis di Franco CardiniOggi, alle 18, nel Monastero di Sant’Antonio in Polesine per gli 800 anni della nascita. Ingresso libero Franco Cardini celebra la Beata Beatrice: lectio magistralis su ’Misticismo femminile nel ... ilrestodelcarlino.it Sansepolcro, Franco Cardini protagonista delle celebrazioni francescane - facebook.com facebook Franco Cardini: “Trump o ha bisogno di un medico o è un perfetto criminale” x.com