Epatite A a Napoli c'è l'inchiesta della Procura L'ipotesi | Messi in vendita frutti di mare contaminati
La Procura di Napoli ha avviato un'indagine sulla diffusione di un focolaio di Epatite A in Campania e nel basso Lazio. I carabinieri del Nas stanno verificando un’ipotesi legata alla vendita di frutti di mare contaminati, che potrebbe aver contribuito alla diffusione del virus. L'inchiesta riguarda il settore alimentare e le eventuali responsabilità nello scenario sanitario regionale.
Inchiesta della Procura e dei carabinieri del Nas di Napoli sul focolaio di Epatite A in Campania e nel basso Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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