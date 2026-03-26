Epatite A a Napoli c'è l'inchiesta della Procura L'ipotesi | Messi in vendita frutti di mare contaminati

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Napoli ha avviato un'indagine sulla diffusione di un focolaio di Epatite A in Campania e nel basso Lazio. I carabinieri del Nas stanno verificando un’ipotesi legata alla vendita di frutti di mare contaminati, che potrebbe aver contribuito alla diffusione del virus. L'inchiesta riguarda il settore alimentare e le eventuali responsabilità nello scenario sanitario regionale.

Inchiesta della Procura e dei carabinieri del Nas di Napoli sul focolaio di Epatite A in Campania e nel basso Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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