C' è un algoritmo al posto del prete | il confessionale con l' IA dell' artista brianzolo Matteo Mandelli

Da monzatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ora, alcune persone possono scegliere di confidarsi con un'intelligenza artificiale al posto di un sacerdote nel confessionale. Si tratta di un progetto ideato dall'artista brianzolo Matteo Mandelli, che ha creato un algoritmo capace di interagire con chi si rivolge a lui. L'installazione si presenta come un confessionale di legno del primo Novecento, nel quale gli utenti possono sedersi e condividere i propri pensieri, senza coinvolgere un essere umano.

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Entrare in un antico confessionale di legno del primo Novecento, sedersi e confessare i propri peccati non a un sacerdote, ma a un algoritmo. È l'esperienza proposta a Milano da “The Algorithm Creed”, l'installazione immersiva creata dall'artista concettuale Matteo Mandelli ed esposta alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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