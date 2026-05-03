Il Diavolo veste Prada 2 c’è ancora posto per un giornalismo che non sia schiavo dell’algoritmo?

Il giornalismo è morto, viva il giornalismo. Strizza l’occhio ai Millenial e ad una crisi senza fine “Il Diavolo veste Prada 2”, nuovo film di David Frankel che torna alla regia del sequel di un film ormai iconico, al cinema dal 29 aprile. Ritornano Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, nei ruoli di Miranda, Andy, Emily e Nigel. Un ritorno al passato, alle stanze di Runway piene di lusso ed eleganza, incastonate tra i palazzi di New York, mentre un terremoto silenzioso ne scuote le fondamenta. Miranda Presly (ancora una splendida Meryl Streep, in un ruolo più precario), direttrice della rivista di moda Runway, si ritrova a combattere una guerra contro Emily Charlton (Emily Blunt) per gli introiti della pubblicità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer finale | IT

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