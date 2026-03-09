La mia conversazione con Eugène Ionesco | Fabiola Giancotti alla Galleria Biffi Arte

Mercoledì 18 marzo alle ore 18 si terrà presso il Salone d'onore della Galleria Biffi Arte l'evento intitolato

Mercoledì 18 marzo alle ore 18 al Salone d'onore della Galleria Biffi Arte appuntamento con "La mia conversazione con Eugène Ionesco". Eugène Ionesco è nato in Romania, a Slatina nei pressi di Cracovia, nel 1909 ed è morto a Parigi nel 1994. In Italia la sua opera è nota, nella sua globalità, già dal 1961 (Teatro I, Einaudi), sporadiche sono però le rappresentazioni delle sue pièce benché abbia smosso le scene teatrali di tutta Europa fin dal 1950 con La cantatrice calva, un’ "anticommedia" surrealista, intessuta di paradosso, di assurdo e di parodia, cui seguono Il rinoceronte, La lezione, Le sedie. “Non so chi io sia. Non so da dove vengo né dove vado", esordisce al debutto di ciascuna sua opera. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Ridatemi la favola", la scrittrice Gioia Pace presenta il suo libro alla Galleria Biffi Arte

Assoluto sognante, la mostra d'arte contemporanea di Alessandra Spigai alla galleria Passage

