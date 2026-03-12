Bach e Weinberg | il violoncello storico di Brunello a Roma

Il 14 marzo alle 17:30, l’Aula Magna della Sapienza sarà teatro di un evento musicale con Mario Brunello che suonerà le composizioni di Bach e Weinberg. L’appuntamento si svolgerà in un contesto accademico e vedrà il musicista esibirsi con il violoncello storico. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per ascoltare un artista di rilievo.

Il 14 marzo alle 17:30, l'Aula Magna della Sapienza ospiterà un incontro musicale unico dove Mario Brunello interpreterà le opere di Bach e Weinberg. Questo evento, organizzato dall'Istituzione Universitaria dei Concerti, promette di collegare due epoche musicali attraverso la maestria di uno strumento storico e le sue moderne variazioni. L'appuntamento si inserisce in una programmazione che mira a valorizzare il patrimonio culturale romano, offrendo ai cittadini e agli studenti un'opportunità di ascolto profondo. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un'esplorazione sonora che attraversa i secoli, ponendo al centro lo strumento del musicista e la sua capacità di dialogare con compositori distanti nel tempo.