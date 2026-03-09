La Regione deve rimborsare al Vaticano 160 milioni per le cure pediatriche ai piccoli residenti

La Regione Lazio è tenuta a restituire al Vaticano circa 160 milioni di euro, somma corrisposta per le cure pediatriche fornite dal Bambino Gesù ai bambini residenti nella regione. In totale, sono state erogate quasi 160 milioni di prestazioni a favore dei piccoli pazienti. La cifra rappresenta le spese sostenute dalla Regione per le cure di minori assistiti presso la struttura religiosa.

Il dato emerge dall’ultimo report Gimbe sulla mobilità sanitaria interregionale e riporta, al centro della discussione il tema della pediatria a Roma e del "rischio monopolio" del privato Quasi 160 milioni di euro: è il numero di prestazioni erogate dal Bambino Gesù per i piccoli pazienti della Regione Lazio. Il dato emerge dall’ultimo report Gimbe sulla mobilità sanitaria interregionale e riporta, ancora una volta, al centro della discussione, un tema che è stato più volte sollevato nell’ultimo periodo, anche di recente in relazione al futuro dell’ex Forlanini: il fatto che a Roma la pediatria stia sempre di più diventando una questione di privati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

