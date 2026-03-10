La Regione Lazio rimborsa il Vaticano | quasi 160 milioni per le cure pediatriche

La Regione Lazio ha versato quasi 160 milioni di euro all'Ospedale Bambino Gesù di Roma, una struttura di proprietà dello Stato Vaticano, coprendo i costi delle cure pediatriche. La somma rappresenta il rimborso di fondi pubblici destinati a questa clinica. L'operazione coinvolge enti pubblici italiani e l’ospedale situato nella capitale.

Le differenze tra le prestazioni sanitarie sul territorio nazionale costringono i pazienti a viaggiare. Pagano le Regioni e 1 euro su 2 finisce ai privati: così i costi hanno superato i 5 miliardi di euro. Cosa sta succedendo alla sanità La Regione Lazio ha rimborsato quasi 160 milioni di euro all'Ospedale Bambino Gesù di Roma, struttura che appartiene allo Stato Vaticano. Questo è solo l'ultimo esempio dei costi della cosiddetta "mobilità passiva" interregionale, spia di un sistema sanitario che corre a varie velocità costringendo i pazienti a curarsi lontano da casa. I costi crescono, ancora: l'ultimo record toccato è di 5,15 miliardi di euro, come segnalato dall'ultimo report Gimbe. 🔗 Leggi su Today.it

