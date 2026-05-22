Un uomo tunisino di 29 anni residente in Calabria è stato condannato a sei anni di reclusione dal tribunale di Catanzaro con rito abbreviato. La condanna è stata emessa per aver partecipato ad attività di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Durante il processo, sono stati presentati elementi che hanno portato alla condanna, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento o sulle prove. La sentenza si riferisce a un episodio in cui l’uomo si sarebbe mostrato pronto ad agire.

Il tribunale di Catanzaro ha condannato con rito abbreviato un 29enne tunisino che risiede in Calabria, per associazione con finalità di terrorismo internazionale. A riportare la notizia è stato Il Giornale, sottolineando che la procura aveva chiesto una pena a 8 anni. Ma al termine del procedimento il gup ha scelto una condanna meno pesante. In base all’accusa, l’uomo sarebbe legato a un contesto fondamentalista di matrice salafita-jihadista collegata all’Isis. Le investigazioni hanno portato alla comparsa di contatti con altri tunisini in Italia, ma anche in Germania e Tunisia, che prendevano parte assieme a lui alla propaganda islamica radicale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Catanzaro, 29enne tunisino condannato a sei anni per terrorismo: era pronto ad agire

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