Parlava con esponenti del Daesh ed era pronto ad agire | fermato un 15enne tunisino per terrorismo

Un ragazzo di 15 anni proveniente dalla Tunisia è stato arrestato con l’accusa di terrorismo. Le indagini delle forze di polizia hanno accertato che il giovane intratteneva conversazioni con membri del Daesh e si preparava a compiere azioni violente. Le autorità italiane hanno portato avanti controlli approfonditi e monitoraggi costanti per impedire che attività simili potessero rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica. Le operazioni delle forze dell’ordine continuano su tutto il territorio nazionale.

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