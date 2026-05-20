Parlava con esponenti del Daesh ed era pronto ad agire | fermato un 15enne tunisino per terrorismo
Un ragazzo di 15 anni proveniente dalla Tunisia è stato arrestato con l’accusa di terrorismo. Le indagini delle forze di polizia hanno accertato che il giovane intratteneva conversazioni con membri del Daesh e si preparava a compiere azioni violente. Le autorità italiane hanno portato avanti controlli approfonditi e monitoraggi costanti per impedire che attività simili potessero rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica. Le operazioni delle forze dell’ordine continuano su tutto il territorio nazionale.
Il lavoro delle squadre antiterrorismo nel nostro Paese è incessante e capillare, necessario per prevenire potenziali pericoli per la sicurezza nazionale. È grazie a questo lavoro che in queste ore a Firenze si è potuta compiere un’operazione che ha portato all’arresto di un minorenne, indagato per il reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il 15enne tunisino si trova in Italia da circa 3 anni e già nello scorso mese di ottobre, per la medesima fattispecie di reato, è stato destinatario della misura cautelare del collocamento in comunità. In queste ore, su disposizione del tribunale per i minori, è stato affidato in custodia in Istituto penale minorile, a fronte dell’esito negativo della messa alla prova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Oggi alla fiera TUTTO FOOD di Milano, con numerosi esponenti del Governo Meloni, tra cui il Ministro Francesco Lollobrigida #cucinaitaliana #tuttofood #altoadige #bolzano - Facebook facebook
Quindi, ricapitolando: #Rocchi va stranamente a #SanSiro per combinare designazioni favorevoli all’ #Inter, e lo fa solo insieme ad altri esponenti del mondo arbitrale. Che paese ridicolo, ma davvero credete che siamo tutti scemi? #MarottaLeague # x.com