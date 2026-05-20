Terrorismo a Firenze arrestato 15enne | era pronto ad agire
A Firenze è stato arrestato un ragazzo di 15 anni con l’accusa di aver pianificato azioni legate al terrorismo internazionale. Le autorità hanno riferito che il giovane era pronto a mettere in atto un attacco e ha subito un fermo di polizia. L’indagine riguarda il suo coinvolgimento in attività di reclutamento e preparazione di atti violenti con finalità terroristiche. Le forze dell’ordine continuano a seguire da vicino lo sviluppo della vicenda.
Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni, di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il gip del tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile, eseguita dagli agenti della polizia di Stato. Il minore, arrivato in Italia da poco più di tre anni, era già stato destinatario, nello scorso mese di ottobre, della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Il 23 marzo era stato ammesso dal gup al regime di messa alla prova, con la conseguente revoca della misura. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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