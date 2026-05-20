Terrorismo a Firenze arrestato 15enne | era pronto ad agire

A Firenze è stato arrestato un ragazzo di 15 anni con l’accusa di aver pianificato azioni legate al terrorismo internazionale. Le autorità hanno riferito che il giovane era pronto a mettere in atto un attacco e ha subito un fermo di polizia. L’indagine riguarda il suo coinvolgimento in attività di reclutamento e preparazione di atti violenti con finalità terroristiche. Le forze dell’ordine continuano a seguire da vicino lo sviluppo della vicenda.

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