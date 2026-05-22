A Catania, un uomo è stato arrestato dopo che un cane delle forze dell’ordine ha scoperto circa tre chili e mezzo di droga nascosta nell’abitazione della nonna. L’operazione è partita da un controllo di routine, ma il fiuto del cane ha portato alla scoperta della sostanza stupefacente, che era stata occultata in casa. L’uomo pensava che l’abitazione dell’anziana fosse un luogo sicuro per nascondere la droga, ma è stato comunque scoperto e arrestato.

Pensava che l’abitazione dell’anziana nonna fosse il nascondiglio perfetto, un porto sicuro al riparo dai sospetti e dai controlli delle forze dell’ordine. Il piano di un pregiudicato catanese di 35 anni è però andato in fumo in via Plebiscito, interrotto dal fiuto infallibile di Ares, il cane-poliziotto della Questura di Catania, che ha scoperto un vero e proprio deposito di stoccaggio con oltre 3,5 chili di droga. Il blitz è scattato nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti disposti sul territorio cittadino e provinciale. Il fiuto di Ares in via Plebiscito Durante un... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Catania, nasconde 3 chili e mezzo di droga a casa della nonna: incastrato dal fiuto del cane Ares

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Catania, spaccio di droga ed estorsioni: 38 arresti

Sullo stesso argomento

Milano, nascondeva l’hahshish nei sacchi della spazzatura: spacciatore di Bruzzano incastrato dal fiuto del cane antidrogaMilano, 11 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato martedì 10 marzo un cittadino italiano di 36 anni, con precedenti, per detenzione...

Nascondeva droga in casa: sannita arrestato grazie al fiuto del cane poliziotto ‘Luna’Continua senza sosta l’azione di vigilanza del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, questa volta impegnati...

Catania, nasconde 3 chili e mezzo di droga a casa della nonna: incastrato dal fiuto del cane AresPensava che l’abitazione dell’anziana nonna fosse il nascondiglio perfetto, un porto sicuro al riparo dai sospetti e dai controlli delle forze ... gazzettadelsud.it

Nasconde 3.5 chili di droga a casa della nonna, arrestatoHa utilizzato la casa della nonna per nascondere oltre 3,5 chili di droga convinto di non destare particolari sospetti ... grandangoloagrigento.it