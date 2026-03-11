Milano nascondeva l’hahshish nei sacchi della spazzatura | spacciatore di Bruzzano incastrato dal fiuto del cane antidroga

Un uomo di 36 anni, con precedenti, è stato arrestato a Milano dalla Polizia di Stato martedì 10 marzo. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato l’uomo che nascondeva hashish nei sacchi della spazzatura. L’arresto è stato possibile grazie al fiuto di un cane antidroga che ha individuato la sostanza nascosta. Il soggetto è stato condotto in commissariato.

Milano, 11 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato martedì 10 marzo un cittadino italiano di 36 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Intorno alle ore 9.30, gli agenti del commissariato Comasina, nell’ambito di un’attività investigativa volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Bruzzano, hanno individuato un appartamento quale probabile luogo di detenzione di droga. I poliziotti, appostati in un complesso residenziale di via Capsoni, hanno fermato, all’interno del cortile, il 36enne e l’hanno trovato in possesso di un panetto di hashish dal peso di circa 10 grammi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, nascondeva l’hahshish nei sacchi della spazzatura: spacciatore di Bruzzano incastrato dal fiuto del cane antidroga Articoli correlati Nel borsello nasconde cocaina e hashish, incastrato dal fiuto del cane Ron e arrestatoIn manette un ventisettenne che è stata fermato mentre era in macchina dai carabinieri a Carini. Leggi anche: Milano, blitz della polizia nell'appartamento di uno spacciatore in zona Bruzzano Tutti gli aggiornamenti su Milano nascondeva l'hahshish nei sacchi... Temi più discussi: Inseguimento in tangenziale a Milano: i carabinieri fermano automobilista con 14,5 kg di droga; Un chilo di hashish in casa: arrestato 28enne; Nascondeva la droga in un anfratto in strada, 16enne denunciato per spaccio; Nasconde 235 grammi di hashish nell'armadio della camera da letto: 39enne in manette. Un chilo di hashish in casa: arrestato 28enneUn chilo e passa di hascisc pronto per lo smercio, denaro contante, kit per il confezionamento, scattano le ... msn.com La droga nel garage, il viavai sospetto in casa: in manette pusher di Zibido con 4 milioni di euro di hashishSgominato dai carabinieri un deposito di stupefacenti. Il 36enne gestiva la clientela direttamente dalla sua abitazione di via XXV Aprile. Gli sono stati sequestrati anche 58mila euro in contanti ... msn.com M Miniaturitalia 21-22 22 MARZO/MARCH 2026 MILANO/MILAN ITALIA/ITALY 20-1 20€ SCAN ME - facebook.com facebook A Milano ancora problemi sui tram, fiamme su uno della linea 27 x.com