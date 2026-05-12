Nascondeva droga in casa | sannita arrestato grazie al fiuto del cane poliziotto ‘Luna’

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo dopo che un cane antidroga ha trovato sostanze stupefacenti nascosti in casa. L’operazione rientra in un’attività di controllo del territorio volta a contrastare lo spaccio e il consumo di droga. Il cane poliziotto ha fiutato e individuato le sostanze, che sono state sequestrate durante la perquisizione.

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Continua senza sosta l’azione di vigilanza del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, questa volta impegnati nel contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Il giovane aveva abilmente nascosto le droghe in diverse parti della casa, ma non sono sfuggite agli occhi attenti ed alla perspicacia dei Carabinieri, come all’infallibile fiuto del cane “Luna”. Ieri in Campania: quarantena per un contagiato da hantavirus, dramma nel. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nascondeva droga in casa: sannita arrestato grazie al fiuto del cane poliziotto ‘Luna’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sequestrata droga grazie al fiuto del cane poliziotto OdinaUn massiccio dispositivo di sicurezza ha presidiato, nella serata di ieri, le strade del capoluogo ciociaro. Milano, nascondeva l’hahshish nei sacchi della spazzatura: spacciatore di Bruzzano incastrato dal fiuto del cane antidrogaMilano, 11 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato martedì 10 marzo un cittadino italiano di 36 anni, con precedenti, per detenzione... Argomenti più discussi: Valmontone, fermato in stazione con due spinelli: in casa nascondeva 4 chili di droga; Fermato con le dosi di cocaina, a casa nasconde droga e soldi; Arrestati con 19 kg di droga: uno la nascondeva a casa, l’altro era il corriere; Nascondeva droga in auto e a casa, blitz della Finanza: arrestato pusher. Nascondeva droga in auto e a casa, blitz della Finanza: arrestato pusher ift.tt/qWARoDv ift.tt/kzhAJ6c x.com Le persone intorno a te hanno cercato di avvisarti? reddit Fortore, nascondeva droga in casa: arrestato giovaneContinua senza sosta l’azione di vigilanza del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, questa volta impegnati nel contrasto dello spaccio e del consumo di sosta ... ntr24.tv