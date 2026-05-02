Violenta lite tra due persone in un locale di Adrano vicino Catania scatta il provvedimento della Questura

Nella zona di Adrano, vicino Catania, si è verificata una rissa tra due persone in un locale pubblico che ha portato alla chiusura temporanea del locale. La Questura ha deciso di chiudere l’attività per dieci giorni, motivando il provvedimento con ragioni di sicurezza pubblica. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte o sulle cause della lite è stato reso noto.

L’attività di un bar di via Maria Santissima delle Salette ad Adrano ha ricevuto la sospensione per 10 giorni a seguito di una violenta lite avvenuta all’interno del locale. Il provvedimento, emesso dal Questore di Catania per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è stato notificato al gestore dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano. Sospesa l’attività di un bar ad Adriana Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere temporaneamente l’attività commerciale è stata presa dopo un’attenta valutazione dei fatti accaduti e delle condizioni di sicurezza nella zona. La sera del 25 aprile, all’interno del bar situato nei pressi di via Maria Santissima delle Salette, si è verificata una lite particolarmente accesa tra due persone.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Violenta lite tra due persone in un locale di Adrano vicino Catania, scatta il provvedimento della Questura Notizie correlate Rissa tra tifosi allo stadio di Catania, il provvedimento contro tre ultras da parte della QuesturaTre ultras denunciati per rissa, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Catania, dove nei giorni scorsi sono stati identificati... Violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di Ravenna, denunciati due giovaniDue cittadini tunisini fermati per spaccio e due persone denunciate per rissa: questo il bilancio delle ultime operazioni di controllo del territorio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aggressione a Foggia, lite tra giovani: 24enne in ospedale in prognosi riservata; A Lodi violenta lite tra utenti del servizio dipendenze, una mattinata di tensioni al Serd; Una lite tra fratelli finisce nel sangue, uno dei due muore accoltellato; Nel parcheggio del ristorante scoppia una violenta rissa tra tre uomini, un arresto per tentato omicidio. Violenta lite tra due persone in un locale di Adrano vicino Catania, scatta il provvedimento della QuesturaBar chiuso per 10 giorni ad Adrano dopo una violenta lite: il provvedimento è stato disposto dal Questore per motivi di sicurezza pubblica. virgilio.it Lite violenta tra cittadini ucraini a Cesena: due arresti per tentato omicidioDue cittadini ucraini arrestati per tentato omicidio a Cesena dopo una violenta lite. La vittima, gravemente ferita, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale. lamilano.it Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, dopo aver ucciso il fratello minore al culmine di una violenta lite, l’uomo avrebbe effettuato una drammatica videochiamata ai familiari mostrando la scena del delitto - facebook.com facebook Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca x.com