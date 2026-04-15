Pistoia si tinge di giallo | mistero e grandi autori al festival

A Pistoia prende il via la sedicesima edizione di un festival dedicato al genere poliziesco, in programma dal 17 al 20 aprile. L’evento coinvolgerà la città con incontri e presentazioni legate al tema “Paura, genio e follia: l’universo del giallo”. Durante i quattro giorni saranno protagonisti autori e opere che approfondiscono le tematiche del mistero e della narrativa gialla, contribuendo a animare il panorama culturale locale.

Pistoia si prepara ad accogliere la sedicesima edizione del festival dedicato al genere poliziesco, un appuntamento che dal 17 al 20 aprile prossimo animerà il tessuto culturale cittadino con il tema Paura, genio e follia: l’universo del giallo. La presentazione ufficiale dell’evento è avvenuta questa mattina, mercoledì 15 aprile, presso la sede della Fondazione Caripit, coinvolgendo diverse istituzioni locali e attori del territorio. Il programma della manifestazione si preannuncia di alto profilo, grazie anche alla partecipazione di Giovanni Grasso, giornalista e scrittore che ricopre il ruolo di consigliere del Presidente della Sergio Mattarella e dirige l’Ufficio Stampa del Quirinale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia si tinge di giallo: mistero e grandi autori al festival Notizie correlate Pistoia celebra il mistero: il Festival Giallo punta al 2026Dal 17 al 20 aprile, la città di Pistoia si trasformerà nel palcoscenico della sedicesima edizione del Festival Giallo, un evento che quest’anno... Giallo Festival 2026: 50 eventi, autori e crimine a BolognaIl Giallo Festival torna a Bologna il 13 e 14 marzo 2026 con oltre 50 appuntamenti che uniscono letteratura, teatro e true crime. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Tutti i RISULTATI del TROFEO TOSCANA MARCO ORLANDI RAPPRESENTATIVE. Elezioni comunali a Pistoia: Capecchi candidato del centrosinistra. Vince alle primarie su Stefania NesiSfidera' Annamaria Celesti nell'elezione a sindaco: infatti e' Giovanni Capecchi il candidato del centrosinistra alle prossime comunali di Pistoia, il 24 e 25 maggio 2026 ... firenzepost.it Elezioni comunali a Pistoia, Torselli (Fdi): Con Celesti la città va al cambiamento, con la Sinistra torna indietroFrancesco Torselli, eurodeputato Fratelli d’Italia, dopo la presentazione della candidatura di Antonino Trimboli al Consiglio comunale di Pistoia con la candidata sindaca, attuale facente funzione, An ... firenzepost.it