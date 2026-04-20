A Perugia, tra maggio e settembre 2026, si terrà la sesta edizione di Perugia in Fiore, un evento che prevede la creazione di un giardino diffuso tra i vicoli della città. Durante il periodo della manifestazione, residenti, gruppi di amici e commercianti parteciperanno a un progetto di riqualificazione visiva del centro storico, con l’obiettivo di arricchire gli spazi urbani con elementi floreali e vegetali.

La sesta edizione di Perugia in Fiore trasformerà il volto della città umbra tra maggio e settembre 2026, coinvolgendo residenti, gruppi di amici e commercianti in un progetto di rigenerazione estetica. L’iniziativa, che vede la collaborazione tra l’associazione Rione di Porta Eburnea APS e il Garden Club Perugia con il patrocinio del Comune di Perugia, punta a trasformare balconi, vicoli, piazzette e spazi commerciali in un giardino diffuso che superi i confini del centro storico. Oltre l’aspetto puramente ornamentale, l’operazione mira a innescare una metamorfosi urbana profonda. Secondo quanto spiegato dall’assessore Croce, l’obiettivo è convertire l’immagine della città in un ambiente accogliente, dove la cura del dettaglio pubblico e privato diventi una leva per migliorare l’ospitalità e il benessere dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia si tinge di verde: nasce il giardino diffuso tra i vicoli

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