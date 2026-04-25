Castiglion Fiorentino celebra l’81° Anniversario della Liberazione

Castiglion Fiorentino ha commemorato l’81° anniversario della Liberazione, con una cerimonia che si è svolta nel centro cittadino. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti istituzionali, cittadini e associazioni locali, che si sono riuniti per ricordare gli eventi storici legati alla fine del periodo di occupazione e alle vicende legate alla Resistenza. La giornata ha incluso discorsi ufficiali e momenti di riflessione pubblica.

Arezzo, 25 aprile 2026 – Castiglion Fiorentino celebra l’81° Anniversario della Liberazion e. Si sono svolte questa mattina a Castiglion Fiorentino le celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con una serie di iniziative istituzionali nel segno della memoria e della partecipazione. La giornata si è aperta con la tradizionale deposizione dei mazzi di fiori da parte del Sindaco Mario Agnelli nei presso degli undici monumenti e i luoghi simbolo in ricordo dei caduti per la libertà: da Via Valdarnini a Manciano, da Brolio a Castroncello, fino a Montecchio, Mammi e Senaia, toccando anche le stele e i cippi che ricordano le vittime civili e militari della guerra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino celebra l’81° Anniversario della Liberazione Notizie correlate Montemiletto celebra l'81° anniversario della Liberazione: atteso il Ministro PiantedosiMontemiletto (AV), 23 aprile 2026 - Il Comune di Montemiletto celebrerà venerdì 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Festa della Liberazione con... Leggi anche: 81° Anniversario della Festa della Liberazione: la città celebra i Caduti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Castiglion Fiorentino celebra i 70 anni di attività di Marino Milighetti .Quando avviò l’attività nel lontano 1956, Marino Milighetti non aveva ancora compiuto 17 anni; Le celebrazioni per il 25 aprile a Castiglion Fiorentino; Arte & Vino, 12^ edizione a Castiglion Fiorentino; Castiglion Fiorentino sboccia con il Maggio Castiglionese 2026: un’esplosione di fiori, cultura e tradizioni. Castiglion Fiorentino celebra i 70 anni di attività di Marino MilighettiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Castiglion Fiorentino sboccia con il Maggio Castiglionese 2026: un’esplosione di fiori, cultura e tradizioniCon l’arrivo della primavera, Castiglion Fiorentino si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Un borgo in fiore pronto ad accogliere la primavera appena iniziata ... msn.com A CASTIGLION FIORENTINO in PIAZZA GARIBALDI: Attrazioni per tutte le età... Vi Aspettiamo!!!! - facebook.com facebook