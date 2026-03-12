Sbandieratori e musici Castiglion Fiorentino sede della Nazionale e dei Campionati Italiani Under 18

A Castiglion Fiorentino si svolgono i Campionati Italiani Under 18 e la Nazionale degli sbandieratori e musici. L'evento vede la partecipazione di giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane, che si sfidano in esibizioni di bandiere, tamburi e altri strumenti tradizionali. La manifestazione si tiene nella cittadina toscana, attirando pubblico e appassionati da tutto il paese.

Nei prossimi mesi saranno diffusi i dettagli organizzativi e il calendario delle iniziative collaterali, pensate per coinvolgere cittadini, associazioni e appassionati di tradizioni storiche da tutta Italia Castiglion Fiorentino conquista un ruolo di primo piano nel panorama nazionale degli sbandieratori e musici. Nei prossimi anni, la città si trasformerà in uno dei principali poli italiani del settore, grazie a due prestigiosi incarichi assegnati dalla Lega Italiana Sbandieratori. Per il triennio 2026-2028, la Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici eleggerà proprio Castiglion Fiorentino come sede ufficiale, rafforzando lo storico legame tra la città e la tradizione nazionale di settore.