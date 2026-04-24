Castel San Giorgio annullate le celebrazioni del 25 Aprile per lutto cittadino

A Castel San Giorgio le celebrazioni del 25 aprile sono state annullate a causa di un lutto cittadino che ha coinvolto una figura molto nota del paese. La decisione è stata presa per rispettare il momento di dolore vissuto dalla comunità, portando alla sospensione delle tradizionali iniziative pubbliche previste per questa giornata. Nessun evento pubblico si svolgerà nel centro storico, e la memoria della Liberazione sarà ricordata in forma privata.

Castel San Giorgio rinuncia alle iniziative pubbliche previste per la Festa della Liberazione a seguito di un grave lutto che ha colpito una figura molto conosciuta nella comunità locale. È venuta a mancare Fabiola, figlia del Maestro Antonio Esposito, fondatore e direttore della banda di musica.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Roccapiemonte e Castel San Giorgio a lutto per Antonio, morto a 17 anni in motorinoUna giornata listata a lutto quella di ieri, a perdere la vita un giovane di appena 17 anni a causa di un incidente stradale. San Giovanni Valdarno, 25 Aprile e memoria condivisa: le celebrazioni per la Liberazione e l’eccidio di Santa LuciaArezzo, 21 aprile 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara a vivere le celebrazioni dell’81ª Festa della Liberazione e dell’82° anniversario...