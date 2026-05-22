Nuove tensioni attorno all’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. A criticare duramente una delle piste investigative emerse negli ultimi mesi è stato il fratello della giovane, Pietro Orlandi, intervenuto alla trasmissione Scomparsi. La teoria del misterioso “Mister X”. Al centro della polemica vi è una ricostruzione rilanciata dal deputato Roberto Morassut. Secondo questa ipotesi, le sparizioni di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori sarebbero due vicende separate, riconducibili a distinti omicidi a sfondo sessuale e pedofilo. La figura chiave sarebbe un presunto intermediario, soprannominato “Mister X”, descritto come un uomo di origini italo-canadesi o polacche che avrebbe attirato giovani ragazze con il pretesto di falsi provini cinematografici in un appartamento della zona di Castro Pretorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Orlandi, Pietro Orlandi contro la pista di “Mister X”: “Non ci posso credere”

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Emanuela Orlandi_Intervista a Pino Nicotri : La pista familiare

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