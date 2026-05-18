Emanuela Orlandi la pista del cinema e Mister X | Porterà all’assassino

Nella vicenda legata alla scomparsa di Emanuela Orlandi, la commissione ha deciso di seguire la pista di Mister X, una figura misteriosa collegata alle indagini. Si tratta di un nome che ricorre frequentemente nelle testimonianze e nei documenti raccolti nel corso degli anni. Tra gli elementi emersi ci sono riferimenti a un possibile collegamento con un cinema e a un personaggio sconosciuto che potrebbe fornire dettagli utili. La decisione di approfondire questa strada deriva dalla convinzione che potrebbe portare all’identificazione dell’assassino.

Nella scomparsa di Emanuela Orlandi la Commissione prende la strada di Mister X. Ovvero, secondo il vicepresidente Roberto Morassut (Pd), «qualche giorno prima della sua scomparsa nei pressi della Stazione Termini, una delle sorelle di Emanuela era stata fermata da uno strano personaggio, Mister X, che le propose di lavorare come comparsa in un film che si stava girando vicino a Roma. I due si scambiano i numeri dopo una pressante azione di convincimento del Mister X, un apolide mezzo canadese e mezzo polacco». Il cui nome, che non viene fatto dal parlamentare Pd, è Felix Welner. La scomparsa di Emanuela Orlandi. Secondo Morassut l’uomo era un «”procacciatore” di cinema e pubblicità. 🔗 Leggi su Open.online

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