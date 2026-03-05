Spiaggia di Mondello revocata la concessione alla società Italo Belga

La Regione Siciliana ha deciso di revocare la concessione demaniale alla società Italo Belga, che gestiva circa 30 mila metri quadrati di spiaggia a Mondello. Questa decisione segna una svolta nella gestione della spiaggia simbolo di Palermo, dopo oltre un secolo di affidamento alla stessa società. La revoca riguarda l’intero spazio di competenza della società sull’arenile.

Dopo oltre un secolo cambia la gestione della spiaggia simbolo di Palermo. La Regione Siciliana ha revocato la concessione demaniale alla società Italo Belga, che gestiva circa 30 mila metri quadri di arenile a Mondello. Alla base della decisione presunte irregolarità e l’affidamento di lavori a un’impresa colpita da interdittiva antimafia. La società dovrà lasciare le aree ma prepara il ricorso. Nel frattempo la Regione lancerà un bando per concessioni brevi di 90 giorni per garantire i servizi balneari durante la prossima stagione estiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

