In un caso giudiziario riguardante la morte di una giovane donna, i suoi genitori hanno ottenuto un risarcimento di oltre un milione di euro. Il tribunale ha stabilito la responsabilità per l'aggressione e la conseguente caduta, mantenendo il nesso causale tra i due eventi. Una delle questioni principali riguarda come il giudice abbia affrontato la questione della prescrizione del reato, consentendo comunque di procedere con la condanna.

? Domande chiave Come ha fatto il giudice a superare la prescrizione del reato?. Perché il nesso causale tra aggressione e caduta è stato confermato?. Chi sono i due uomini condannati per il tentato stupro?. Come potranno gli imputati bloccare il pagamento del risarcimento milionario?.? In Breve Madre riceve 489.836 euro, padre 457.563 euro più 74.531 euro per danni patrimoniali.. Giudice Fabrizio Pieschi stabilisce nesso causale tra aggressione e caduta del 3 agosto 2011.. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi avevano già ricevuto condanna penale a tre anni.. Imputati possono presentare ricorso in appello per sospendere l'efficacia della sentenza di Arezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Martina Rossi: oltre 1 milione di euro ai genitori per il risarcimento

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Caso Martina Rossi, il babbo: Il milione di euro dei condannati a donne e deboli da aiutare

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