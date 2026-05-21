martina rossi un milione di euro come risarcimento per i genitori

Il tribunale civile di Arezzo ha stabilito un risarcimento di un milione di euro per i genitori di Martina Rossi. La sentenza riguarda le cause legali contro due uomini coinvolti in un procedimento giudiziario, con la decisione arrivata il 21 maggio 2026. La vicenda si riferisce a una vicenda giudiziaria che coinvolge anche altri soggetti, senza che siano stati menzionati i nomi. La decisione si inserisce in un procedimento iniziato in precedenza, con un'udienza finale svoltasi di recente.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Il tribunale civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre un milione di euro i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. È quanto riporta oggi il Corriere di Arezzo. La sentenza del giudice civile Fabrizio Pieschi, depositata ieri, stabilisce un risarcimento di 489.836 euro alla madre Franca Murialdo, 457.563 euro al padre Bruno Rossi e altri 74.531 euro da corrispondere congiuntamente ai due genitori per danni patrimoniali e per la tentata violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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