morte martina rossi ai genitori un milione di euro come risarcimento

Il Tribunale civile di Arezzo ha stabilito un risarcimento di un milione di euro per i genitori di Martina Rossi, in relazione alla morte della giovane. La decisione arriva dopo il processo contro due persone condannate per tentata violenza. La sentenza si riferisce a una vicenda giudiziaria che riguarda l'episodio avvenuto alcuni anni fa. La cifra viene riconosciuta come risarcimento per i danni subiti dai genitori della vittima.

Il Tribunale civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre un milione di euro i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca, mentre, secondo la sentenza penale definitiva, tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. E' quanto riporta Il Corriere di Arezzo.,, La sentenza del giudice civile Fabrizio Pieschi stabilisce un risarcimento di 489.836 euro alla madre Franca Murialdo, 457.563 euro al padre Bruno Rossi e altri 74.531 euro da corrispondere congiuntamente ai due genitori per danni patrimoniali e per la tentata violenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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