Caso Graziani | l’ex calciatore spiega i fondi per un vecchio amico

Nelle indagini sulla 'ndrangheta, si indaga sul passaggio di fondi dell’ex calciatore Graziani a un suo amico di vecchia data. Sono state acquisite testimonianze e documenti che chiariscono le modalità di trasferimento e utilizzo di quei soldi. Un membro della famiglia Fantini è stato accusato di concorso esterno, con l’accusa di aver favorito l’organizzazione criminale attraverso attività illecite. Le autorità continuano a verificare i dettagli delle transazioni finanziarie e le eventuali connessioni con altre persone coinvolte.

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