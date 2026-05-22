Caso Graziani | l’ex calciatore spiega i fondi per un vecchio amico

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle indagini sulla 'ndrangheta, si indaga sul passaggio di fondi dell’ex calciatore Graziani a un suo amico di vecchia data. Sono state acquisite testimonianze e documenti che chiariscono le modalità di trasferimento e utilizzo di quei soldi. Un membro della famiglia Fantini è stato accusato di concorso esterno, con l’accusa di aver favorito l’organizzazione criminale attraverso attività illecite. Le autorità continuano a verificare i dettagli delle transazioni finanziarie e le eventuali connessioni con altre persone coinvolte.

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?? Punti chiave Come sono finiti i soldi di Graziani nelle indagini sulla 'ndrangheta? Chi è il membro della famiglia Fantini accusato di concorso esterno? Cosa ha dichiarato l'ex calciatore sulla storia di usura dell'amico? Perché una colletta tra amici è finita sotto la lente della DDA??? In Breve Aiuti mensili di 200 o 300 euro erogati insieme alla famiglia Fantini. Roberto Fantini risulta imputato per concorso esterno nell'inchiesta della Dda di Torino. Legame d'amici . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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