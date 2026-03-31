Elisa Graziani è la compagna del calciatore Giacomo Raspadori e madre della loro figlia, Camilla. La coppia è insieme da diversi anni e vive una relazione stabile. Raspadori e Graziani sono spesso fotografati insieme durante eventi pubblici e momenti di vita privata. La loro relazione viene descritta come consolidata e duratura.

Giacomo Raspadori e la sua fidanzata Elisa Graziani formano una delle coppie più solide del nostro calcio, innamorata ormai da molti anni. È inoltre una social media manager certificata e ha un buon seguito sui social, in cui compaiono diverse foto insieme al suo compagno oltre a regalare scorci della sua vita privata da cui emergono diverse delle sue passioni. Elisa Graziani e Giacomo Raspadori si sono conosciuti per caso, come accade quasi sempre, grazie a una partita di beach volley in quel di Riccione, ma non si sa in quale anno ma certamente quando lui era in forze alla rosa del Sassuolo. “Con Elisa è stato un colpo di fulmine: eravamo a Riccione in estate e il destino ha voluto che ci incontrassimo perché, pur andando nello stesso posto, passavamo le vacanze in periodi diversi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata del calciatore Giacomo Raspadori, Elisa Graziani (mamma della figlia Camilla)

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