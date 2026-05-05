A Rimini 700 bambini in festa con Un Campione per Amico ospiti Lucchetta e Graziani
A Rimini si è svolta una giornata dedicata allo sport, coinvolgendo circa 700 bambini in una festa all’aperto. Durante l’evento, sono stati praticati diversi sport tra cui tennis, pallavolo, rugby e calcio. Sono stati presenti due noti atleti del passato, che hanno condiviso momenti con i giovani partecipanti. L’obiettivo principale era promuovere i valori dello sport e favorire l’utilizzo degli spazi urbani come luoghi di incontro e socializzazione.
Tennis, pallavolo, rugby, calcio e sorrisi per una giornata di grande festa all’insegna dello sport e dei suoi valori con l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, gioco e condivisione. La 25esima edizione di “Banca Generali - Un campione per amico”, evento sportivo.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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