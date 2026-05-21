Pamela Genini ricerche nelle grotte della Valle Imagna | speleologi e unità cinofile per trovare la testa decapitata

Le ricerche per ritrovare la testa decapitata di Pamela Genini si sono concentrate nelle grotte della Valle Imagna. Sono stati coinvolti speleologi e unità cinofile che hanno esaminato le cavità in cerca di eventuali resti. Pamela Genini, di 29 anni e originaria di Strozza, è stata uccisa nell’ottobre scorso a Milano dall’ex compagno. Le operazioni di ricerca sono durate diversi giorni e hanno interessato diverse aree della zona.

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