Pamela Genini ricerche nelle grotte della Valle Imagna | speleologi e unità cinofile per trovare la testa decapitata
Le ricerche per ritrovare la testa decapitata di Pamela Genini si sono concentrate nelle grotte della Valle Imagna. Sono stati coinvolti speleologi e unità cinofile che hanno esaminato le cavità in cerca di eventuali resti. Pamela Genini, di 29 anni e originaria di Strozza, è stata uccisa nell’ottobre scorso a Milano dall’ex compagno. Le operazioni di ricerca sono durate diversi giorni e hanno interessato diverse aree della zona.
Si sono spinte fino alle grotte della Valle Imagna le ricerche dei resti di Pamela Genini, la 29enne di Strozza uccisa nell’ottobre scorso a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. La testa della donna è stata decapitata e rubata dal feretro custodito nel cimitero del paese bergamasco. Per il terzo giorno consecutivo carabinieri e specialisti hanno battuto l’area di Sant’Omobono Terme, concentrandosi stavolta anche sulle cavità naturali della zona montana. Accanto alle unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri arrivate da Firenze sono entrati in azione gli speleologi del Soccorso alpino, impegnati nell’ispezione di alcune grotte vicine al santuario della Madonna Addolorata della Cornabusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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