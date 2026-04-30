Garlasco Feltri al GdI | Stasi innocente ho fatto riaprire il caso uccisa la sua giovinezza; non credo sia stato Sempio

Il caso di Garlasco ha riacceso l’attenzione pubblica in seguito alle dichiarazioni del direttore del Giornale, che ha ribadito la propria convinzione sull’innocenza di Stasi. Feltri ha affermato di aver chiesto di riaprire il procedimento e ha espresso dubbi sulla responsabilità di Sempio. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto anni fa e il coinvolgimento di diverse persone nel corso delle indagini.

Il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri è stato intervistato dal Giornale d'Italia per commentare i recenti sviluppi sul caso Garlasco: "Dal primo giorno credo che Stasi sia innocente, da sempre scritto e ho battagliato. Tutti questi anni alla fine potrebbero essere serviti ma purtroppo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Feltri al GdI: "Stasi innocente, ho fatto riaprire il caso, uccisa la sua giovinezza; non credo sia stato Sempio" Notizie correlate Leggi anche: Caso Garlasco, Sempio: “Stasi carnefice, sua condanna non è ingiusta” Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli: “Il caso Garlasco può restare irrisolto”Se sia Alberto Stasi che Andrea Sempio venissero giudicati non colpevoli, dopo 19 anni il delitto di Chiara Poggi resterà irrisolto? Verrà aperta una... Una raccolta di contenuti Garlasco: le novità a FarWest | Il giallo sulla frequentazione di Sempio della villa: Qui non è mai entratoIl delitto di Garlasco al centro della diretta di FarWest: dalla consulenza Cattaneo al giallo della frequentazione di Sempio nella villetta, le novità Si continua a parlare – in modo anche sempre più ... ilsussidiario.net Garlasco, Panzarasa si difende sul bigliettino misterioso/ Il giorno dell’omicidio era in LiguriaGarlasco, i legali di Panzarasa negano qualsiasi collegamento con l'omicidio: il misterioso bigliettino non si riferirebbe all'ex amico di Stasi Nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco non passa ... ilsussidiario.net